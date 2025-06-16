Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства / © Telegram/Денис Шмигаль

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Офис президента Украины планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и заменить весь Кабинет министров. Уже известно, кто может стать новым главой правительства.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«ОП снова планирует отставку премьера и замену всего правительства. Есть у власти традиция „каждое лето увольнять Шмыгаля“, — говорится в заявлении народного избранника.

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Он отметил, что попытки уволить действующего премьера были летом 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Правда, министры менялись, а глава правительства — нет. Однако теперь, как утверждает Железняк, Шмыгаля точно отправят в отставку.

«Но на этот раз сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время ОП планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято. Насколько окончательно это может быть», — написал нардеп в Сети.

Причины увольнения Шмыгаля

Железняк также назвал причины вероятного увольнения Шмыгаля. Он отметил, что правительство потеряло поддержку. Даже среди своих депутатов.

«Конечно, не быстро, а со временем Разумков собрал бы 150 голосов на процедуру. А отдавать инициативу оппозиции да еще и Дмитрию точно не хотят», — отметил нардеп.

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Кроме того, он указал, что у правительства Шмыгаля было действительно много провалов, которые только накапливаются. Особенно это касается экономически-бюджетной сферы.

Еще одна причина — невозможность проведения выборов в ближайшей перспективе.

«Так как выборов в ближайшее время не будет, то надо хоть какое-то обновление показать. А здесь это только Кабмин», — объяснил Железняк.

По его мнению, сейчас хороший момент для главы Офиса президента Андрея Ермака искать нового премьер-министра. По словам нардепа, кандидат есть только один, и это нечужая к главе ОП первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

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«Все остальные, включая Кулебу, сошли с забега за премьерское кресло», — отметил Железняк.

Когда могут уволить Шмыгаля?

Народный избранник также предположил, когда может произойти увольнение Шмыгаля. Так, на этой или следующей неделе необходимо внести небольшую правку в закон «О правовом режиме военного положения» в статью №10 «Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения». Этот закон сейчас формально юридически не позволяет уволить премьер-министра, поскольку «это влечет отставку всего правительства». Указанной статьей это запрещено.

По прогнозам Железняка, далее сразу состоится добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового главы правительства, а также «всех министров ей в новое правительство».

Депутат не исключил, что этапы об изменениях в закон могут и проигнорировать.

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К слову, весной распространялись слухи о том, что уже летом в Украине могут состояться выборы. Однако тогда Ермак их опроверг.

В то же время и советник председателя ОП Михаил Подоляк заявлял, что в Украине не проводят никакой организационной подготовки к выборам. По его словам, чтобы провести выборы во время войны, нужно вносить изменения в избирательное законодательство, а это достаточно сложный процесс.