Власти России уже проиграли войну в Украине — Белый дом

В Кремле планировалось захватить значительную часть территории Украины, но сделать этого им не удалось.
Россия уже провалила все свои цели, предопределенные перед началом масштабного вторжения в Украину и проиграла войну с точки зрения собственных представлений о победе.
Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.
"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли — по своему определению", — сказала спикер администрации Байдена.
В Кремле планировалось захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого им не удалось.
"Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО", — подчеркнула Псаки.
Напомним, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.
Напомним, что по данным российских социологов, большинство россиян не понимают значение слова "денацификация" и не могут его объяснить. Поэтому власть и пропаганда резко сократили частоту употребления выдуманного ими термина.
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