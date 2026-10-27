Власти соседней страны обвинили Россию в серьезном нарушении суверенитета и безопасности: что известно

Кремль. / © Associated Press

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Президент Румынии Никушор Дан осудил причастность России к диверсиям на территории страны. Поводом явилась попытка поджога на одном из румынских заводов, которую глава государства назвал серьезной угрозой национальной безопасности.

Об этом он написал в соцсети X.

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По словам Дана, такие действия нарушают суверенитет и безопасность Румынии. Он подчеркнул, что ни одно иностранное государство не имеет права предпринимать подобные действия на территории Румынии или других европейских стран.

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Румынский лидер также заявил, что Россия годами пытается ослабить европейские демократии. Для этого, по его словам, Москва использует вмешательство в выборы, дезинформацию, информационные атаки, кибератаки и диверсии.

Дан назвал эти действия составляющими гибридной войны России против Европы и призвал усилить бдительность из-за роста угроз.

«Гибридная война ведется годами, в разных формах, с той же целью — ослабить европейские государства изнутри и солидарность между ними», — подчеркнул президент Румынии.

Он также заверил, что румынская власть будет принимать меры для предотвращения подобных инцидентов, установления всех причастных и защиты граждан и критической инфраструктуры.

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Обострение в Черном море — что известно

14 октября в Черном море вблизи румынского города Сулина подвергся атаке нефтяной танкер Yara J. Власти Румынии начали официальное расследование, чтобы установить, могли ли к удару быть причастны российские беспилотники.

Уже в ночь на 15 октября Румыния дважды поднимала истребители из-за воздушных целей вблизи острова Змеиный. Также в стране зафиксировали беспилотник в собственном воздушном пространстве. Жителей уездной части Тулча предупредили об опасности с помощью системы оповещения RO-Alert.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что РФ практически открыто избивает по территории НАТО. В течение 14–15 октября в Черном море атак подверглись четырем гражданским судам. Часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии — страны-члена НАТО. В ISW предполагают, что к атакам может быть причастна Россия. Такие инциденты усугубляют угрозу распространения войны за пределы Украины и создают риски для безопасности стран НАТО.

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