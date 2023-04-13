Влияние Китая на Россию: Бербок заявила о последствиях для всей Европы

По ее словам, сейчас Европа может воспринимать Пекин как партнера.

Немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок заявило, что влияние Китая на Российскую Федерацию будет иметь далеко идущие последствия для Европы и отношениях с КНР.

Об этом она сказала перед отбытием в Китай, сообщает Укринформ.

Бербок отметила, что сейчас Европа может воспринимать Пекин как партнера, конкурента и системного соперника, но в каком направлении пошатнется стрелка "компаса" зависит от того пути, который выберет сам Китай.

"Роль Китая во влиянии на Россию будет иметь последствия для всей Европы и наших отношений с Китаем", — сказала она.

Министр отмечает, что одна из главных тем для обсуждения во время ее визита — это возможности завершения российской войны в Украине. По ее словам, Китай, как один из членов Совбеза ООН, несет ответственность за сохранение мира. Именно поэтому не минуют политики и тему напряженности между КНР и Тайванем.

"Учитывая ужасный сценарий военной эскалации в Тайванском проливе, через который ежедневно протекает 50% мировой торговли, во время моего визита я также подчеркну общее европейское убеждение, что одностороннее изменение статус-кво в Тайванском проливе, а тем более военная эскалация, были бы неприемлемыми", — заявила министерша.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин призвал свою Народно-освободительную армию усилить подготовку, ориентированную на реальные боевые действия. По его словам, "необходимо усилить обучение и управление войсками".

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