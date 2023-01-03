Влияние Москвы очень сильно: в Румынии предупредили Молдову об опасности в 2023 году

РФ провоцирует протесты в Молдове, говорит Динку, но президент Санду отрицает это.

Бывший министр обороны Румынии Василий Динку заявил, что Россия атакует Молдову изнутри. По его мнению, в 2023 году россияне будут совершать действия по дестабилизации Молдовы, чтобы остановить ее проевропейский курс.

Заявление румынского политика цитирует портал rmf24.pl.

Влияние Москвы в Молдове, по словам Динку, очень сильно.

"Россия вторгается в Молдову изнутри. Ей (России) не нужно атаковать ее (Молдову) военными средствами извне. Влияние Москвы в этой стране, к сожалению, очень велико. Молдова в опасности из-за спровоцированной Кремлем волны протестов против президентки Май Санду", – сказал румынский политик.

Заявление экс-председателя министерства обороны Румынии связано с предупреждением руководителя Службы безопасности Молдовы, который заговорил якобы о намерении России вторгнуться в Молдову в начале 2023 года.

В конце декабря 2022 года президент Майя Санду возразила, что Молдове сейчас грозит российское вторжение. Она отметила, что благодаря продвижению украинской армии удалось отвергнуть российские войска и таким образом устранить военную угрозу от границ Молдовы.

"Пока прямых угроз безопасности и территориальной целостности Молдовы нет", — сказала Санду.

Напомним, руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце заявил, что Россия планирует вторгнуться в Молдову в 2023 году. По его словам, реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун назвал заявление Молдовы относительно вероятного нападения России в 2023 году критическим.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, российская угроза реальна для Молдовы, а состояние молдавской армии желает лучшего.

В конце декабря 2022 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с угрозами Молдове, заявив о "катастрофе" из-за ее сотрудничества с НАТО. В Молдавии заявили, что страна – мирное, нейтральное и свободное государство.

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