"Влюбленные друг в друга": Саакашвили и нардепка от "Слуги народа" на видео признались в отношениях

"Влюбленные друг в друга": Саакашвили и нардепка от "Слуги народа" на видео признались в отношениях

Експрезидент Грузии трех языках говорил о своих чувствах.

После задержания в Грузии председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили народный депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько опубликовала видео, на котором политики говорят о своих чувствах.

Соответствующие кадры появились вечером в пятницу, 1 октября, на ее Facebook-странице.

Народный депутат молчит на протяжении всего видео, на котором Михаил Саакашвили на трех языках — грузинском, украинском и английском — говорит об их взаимной любви. "Я думаю, что надо сказать, что мы вместе и мы влюблены друг в друга и у нас совместная жизнь, и хочу всем пожелать счастья", — сказал, в частности, Саакашвили.

Лиза Ясько прокомментировала это видео, отметив, что его было записано до отъезда Михаила Саакашвили в Грузию и в нем говорится о том, что они любят друг друга и поддерживают.

"Любовь и Борьба за свое государство — это благородное дело! И Я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому что поступила бы так же за Украину ", — написала народный депутат, затэгав в посте МИД Украины, посольство Грузии и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем жена Саакашвили (официально ли уже бывшая жена - неизвестно) Сандра Рулофс на своей странице в Facebook о новой любви своего мужа не комментирует. Еще 19 сентября она выставила фотографии с совместного с Саакашвили отдыха в Греции.

Facebook/Сандра Рулофс

А 1 октября Сандра перепостила видеообращение Саакашвили перед его задержанием и написала:

"Он выполнил обещание! Приехали безопасно, проехались по всей стране, чтобы мы знали, что планируем делать и со всем этим, четко показали истинное лицо правительства и системы. Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение - на каждом референдуме! Миша победитель!", - отметила Сандра. Этот пост опубликован примерно в то же время, что и Лиза Ясько выложила видеопризнание в любви.

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Сегодня утром Михаил Саакашвили, который не был в родной стране последние восемь лет, сообщил, что прибыл в Батуми, хотя грузинские власти это отрицали. Саакашвили также заявил, что в субботу планирует проголосовать на местных выборах, а в воскресенье — присоединиться к маршу на Тбилиси, чтобы "защитить результаты".

О задержании Саакашвили, которого в Грузии заочно приговорен к лишению свободы, сообщил этот же день на брифинге премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что "было выбрано такое время и место, чтобы факторы, которые препятствовали бы задержанию, были минимальны".

По информации местных СМИ, Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил задержание политика и назвал его политически мотивированным.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием в Грузии председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. МИД Украины вызвало грузинского посла для объяснений.

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