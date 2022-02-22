"Вместе с европейскими партнерами": Франция анонсировала санкции против России за признание так называемых "ЛДНР"

"Вместе с европейскими партнерами": Франция анонсировала санкции против России за признание так называемых "ЛДНР"

Деривьер также призвал Россию "изменить свое решение о признании сепаратистских единиц".

Франция введет санкции против ответственных за решение о признании Россией незаконных образований на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Франции при этой организации Николя Деривьер, сообщает "Укринформ".

"Вместе с европейскими партнерами мы готовим целевые санкции против тех, кто принимал участие в принятии этого незаконного решения", – сказал Деривьер.

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Он подчеркнул, что Франция "приветствует сдержание, которое в этих сложных обстоятельствах демонстрирует Украина".

"Мы выражаем полную солидарность с народом и правительством Украины", – отметил дипломат.

Деривьер также призвал Россию "изменить свое решение о признании сепаратистских единиц".

"Мы особенно обеспокоены из-за решения президента Путина направить войска в сепаратистские территории под предлогом миротворчества. Это станет еще одним наглым нарушением территориальной целостности Украины", — подытожил он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания Совбеза подписал указ о признании Россией "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Документом предусматривается сотрудничество и помощь между РФ и "ЛДНР".

В Евросоюзе отреагировали на признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" | Новости мира

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