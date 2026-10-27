Вместо 20 минут говорили полтора часа: звонок Путину неожиданно рассорил лидеров Европы

У НАТО возникли споры из-за контакта с Кремлем

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Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным вызвал разногласия среди европейских союзников Украины. Руководители двух североевропейских стран хотели передать Кремлю свои сигналы по поводу предстоящих переговоров о завершении войны, однако премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен раскритиковала их инициативу.

Об этом пишет Bild.

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Почему Дания раскритиковала разговор с Путиным

Фредериксен заявила, что очень скептически относится к инициативе Финляндии и Норвегии. По ее словам, другие европейские партнеры не согласовывали этот контакт, а признаков того, что Россия действительно стремится к миру, она не видит.

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«Я считаю, что Европа должна держаться вместе, а не действовать самостоятельно», — сказала датский премьер.

Она подчеркнула, что европейские страны должны координировать свои шаги в отношениях с Москвой, а не проводить отдельные переговоры, которые могут произвести впечатление разобщенности.

Премьер Норвегии Стере со своей стороны настаивал, что союзников и партнеров заранее проинформировали о телефонном разговоре. В то же время, он пояснил, что Финляндия и Норвегия выступали от имени собственных государств, а не всей Европы. В совместном заявлении лидеры подтвердили, что и дальше будут поддерживать Украину.

Разговор длился полтора часа вместо запланированных 20 минут

По информации Bild, сначала на телефонный разговор отводили около 20 минут, однако он длился около полутора часа. Стубб после контакта охарактеризовал обсуждение как откровенное и содержательное.

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Финский президент и норвежский премьер хотели непосредственно передать Путину свои сигналы накануне предстоящих переговоров по прекращению войны. Они подчеркнули, что результат российской агрессии будет иметь прямое влияние на безопасность их стран и Европы в целом.

Стере также подчеркнул огромные человеческие и материальные потери, которые наносит война, и подчеркнул необходимость снижения напряженности. Оба лидера заявили, что дипломатические контакты должны способствовать справедливому и продолжительному миру.

В то же время официальное сообщение Кремля не содержало признаков того, что Путин готов уступить в предыдущих требованиях. Москва настаивала, что мир якобы возможен только при условии полного учета интересов России, и обвинила страны ЕС и НАТО в политике, которая, по версии Кремля, затягивает боевые действия.

Переговоры по Украине — последние новости

После разговора с Путиным Стубб и Стере связались с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ее результаты. Украинский президент сообщил, что европейские лидеры передали Кремлю четкий сигнал о необходимости прекратить удары по украинской энергетике и критической инфраструктуре. Также стороны обсудили подготовку к следующему раунду переговоров. Киев отмечает, что дипломатические контакты должны сопровождаться конкретными шагами России по снижению напряженности и прекращению атак.

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Следующий раунд переговоров Украины, США и России планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. В Кремле заявили, что встреча состоится в трехстороннем формате, однако не исключили участия европейцев на более поздних этапах. В Брюсселе стремятся получить непосредственное влияние на мирный процесс, опасаясь, что Вашингтон и Москва могут согласовать условия без должного учета позиций европейских союзников Украины. Именно поэтому ЕС добивается возможности приобщиться к переговорам по Украине.

Поиск общего европейского подхода к переговорам продолжается несколько дней. 22 октября стало известно, что страны ЕС обсуждают назначение единого представителя для контактов с Путиным, чтобы не допустить договоренности Вашингтона и Москвы без участия Брюсселя. Среди возможных кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба, имеющего контакты с Дональдом Трампом. Впоследствии в Европе начали обсуждать более широкий состав делегации — в том числе пятерых представителей, которые могли бы представлять европейские страны во время предстоящих переговоров о перемирии.

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