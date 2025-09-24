Вместо борьбы с коррупцией руководство ВАКС занимается манипуляциями — Сергей Власенко

© Высший антикоррупционный суд/Facebook

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Сергей Власенко.

Он также добавил, что руководство ВАКС передало переписку с ВСК «дружественным» медиа, чтобы спрятаться за спинами «журналистов и активистов».

«В этой переписке нет ничего тайного. Но удивляют методы. Все те же «старые-добрые» методы. Слить своим, чтобы они начали манипулятивно критиковать, не давая возможность другой стороне высказать свою позицию», – отметил Власенко.

По его словам, Временная следственная комиссия продолжает свою работу и прорабатывает большое количество собранных материалов, которые вскоре будут переданы правоохранительным органам.

«Мы не дадим никому, даже тем, кто считает себя «институциями нового поколения» или «судьями нового поколения», заниматься коррупционной деятельностью и при этом делать вид, что они находятся за пределами критики и бесконтрольны и безнаказанны. Кстати, ВСК еще не проводила своих заседаний ни по НАБУ, ни по САП, ни по ВАКСу», – подытожил нардеп.