Вместо компромисса – ультиматумы: что скрывается за новыми угрозами и шантажом Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

В ходе экономического форума на Дальнем Востоке диктатор-президент России Владимир Путин озвучил предупреждение Западу. В частности, пригрозил ударами по иностранным миротворцам. "Фюрер" назвал их "законными целями для уничтожения", если они появятся в Украине.

О том, что стоит за позицией Путина, говорится в анализе BBC.

После этого заявления Путина аудитория на экономическом форуме во Владивостоке разразилась аплодисментами. Важно, что заявление кремлевского хозяина прозвучало уже на следующий день после того, как во время встречи в Париже "Коалиция желающих" пообещала создать послевоенную "силу обеспечения безопасности" для Украины.

ВВС отмечает, что российская аудитория снова разразилась аплодисментами, когда лидер Кремля высказался, мол, готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, добавил, что считает "лучшим место для этого - столицу России, город-герой Москву".

Между тем, пределами Российской Федерации такое предложение восприняли как несерьезное, абсолютно неприемлемое и даже назвали политическим троллингом.

“Впрочем, во многих аспектах она отражает нынешнюю позицию Кремля по отношению к войне в Украине: “Да, мы хотим мира, но только на наших условиях. Не принимаете наши условия? Тогда мира не будет". Путин говорит, что Россия достигнет всех своих целей военным путем, если Украина не согласится на соглашение", - говорится в статье.

Отмечается, что столь жесткая позиция Москвы подпитывается несколькими факторами. Первый – Кремль убежден, что на фронте в Украине инициатива находится на стороне российских войск.

Второй – обусловлен дипломатическими успехами РФ. Во время пребывания в Китае "фюрер" Путин пожимал руки и обменивался улыбками с рядом мировых лидеров. Да, он адресовал послание миру, мол, Россия имеет мощных союзников: Китай, Индию и Северную Корею.

Другой важный фактор – это Соединенные Штаты Америки. В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп пригласил Путина в Аляску на саммит. Российские пропагандисты обрадовались этому и в один голос заявляли, что Западу изолировать Россию из-за войны в Украине потерпели крушение.

"Чтобы убедить Кремль прекратить боевые действия, Трамп раньше выдвигал ультиматумы и устанавливал дедлайны, угрожал новыми санкциями, если Россия не пойдет на мир. Но Трамп не реализовал свои угрозы - и это еще одна причина уверенности России", - пишет BBC.

Издание отмечает, что Путин публично хвалит миротворческие усилия Трампа, но в то же время отвергает его предложения по прекращению огня, не демонстрируя никакой готовности к уступкам. Сейчас как никогда перспективы мира достаточно туманны.

"Сейчас Россия - с одной стороны, а Украина, Европа (и в какой-то степени Америка) - с другой, находятся в разных тоннелях, на разных путях, с разными целями", - отмечают в статье.

Так, Киев и европейские страны сосредоточены на прекращении боевых действий, формировании гарантий безопасности и обеспечении того, чтобы ВСУ после войны были достаточно сильны, чтобы в будущем предотвратить новое вторжение.

Путин же, когда заявляет о "свете в конце тоннеля", представляет себе путь, "ведущий к победе России в Украине - и шире - к построению нового мирового порядка, выгодного для России".

"В контексте мира трудно представить, где и когда эти две совершенно разные дороги могут пересечься", - заключает ВВС.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Владимир Путин делает мир невозможным. В частности, об этом свидетельствуют его очередные заявления о том, что якобы украинские власти являются "нелегитимными", а потому, по его словам, заключить мирное соглашение с ними невозможно. Эти утверждения Кремля, отмечают американские специалисты, сознательно извращая нормы украинской Конституции и нивелируют все попытки достичь мира.

Отметим, что на этой неделе Путин находился на параде в Китае и там встречах с мировыми лидерами. Кроме того, фюрер сделал ряд заявлений, которые стали очень показательными. Что больше – Путин дал дерзкое послание дал Украине и миру. Она в том, что Россия может продолжать войну так долго, как нужно, пока не получит то, чего хочет.