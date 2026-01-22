Вместо компромисса – условия: Кремль требует от Украины не только территории – детали

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль остается преданным своим первоначальным военным целям и публично не демонстрирует никакой новой готовности к значительным компромиссам для прекращения войны против Украины.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспоминают информацию источников Bloomberg о том, что «фюрер» Владимир Путин получил проект мирного плана в начале января 2025-го. Отмечается, что Кремль рассматривал это предложение как значительный шаг вперед, хотя оно не достигнуто до окончательного соглашения.

Источники сообщили, что многие важные для России вопросы либо не включены в проект плана, либо сформулированы «неудовлетворительным» образом. Так, признание США оккупированного Крыма и других неуказанных оккупированных территорий Украины находящимися под контролем РФ является приоритетом для Путина, и что Россия остается против развертывания войск НАТО в Украине в рамках будущих гарантий безопасности. Источники заявили, что Москва стремится к защите русского языка и РПЦ в Украине.

Председатель Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия «возвращает себе собственные земли» в Украине из-за войны и незаконных, фиктивных референдумов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях в 2022-м. Мол, эти территории и даже люди были частью Российской Федерации «на протяжении веков».

Аналитики ISW отмечают, что эти заявления Медведева согласовываются с неоднократными утверждениями Кремля. В частности, призывающими Украину передать России «Новороссию» — речь идет о придуманном регионе, который кремлевские чиновники часто утверждают как «неотъемлемый» от России, включающий не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

В то же время, предложенный США 28-пунктный мирный план предусматривал только оккупацию Крыма, Донбасса, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, требуя от России передать захваченные территории за пределами этих пяти регионов, включая Харьковскую, Николаевскую и Днепропетровскую области.

«Позиция России остается принципиально неизменной. Кремлевские чиновники неоднократно призывали к предстоящему мирному урегулированию для устранения так называемых коренных причин войны. В частности, вроде бы дискриминации Украиной русскоязычного населения и РПЦ», — отмечают аналитики.

Кроме того, Кремлевские чиновники также неоднократно исключали использование иностранных войск для гарантий безопасности послевоенной Украины, а это ключевой элемент мирного плана, который согласовала администрация Дональда Трампа.

В ISW акцентируют внимание на том, что Кремль пытается позиционировать себя как надежного партнера в переговорах, заинтересованного в мире, в то же время заявляя, что его преданность достижению своих первоначальных военных целей остается неизменной.

Напомним, аналитики ISW продолжают подчеркивать, что Кремль отвергает надежды на мир и выдвигает новые территориальные аппетиты. Кроме того, в Москве заявляют о решении так называемых «коренных причин» вторжения РФ. Заявления кремлевских чиновников пытаются оправдать перед внутренней аудиторией свой отказ от любых условий, вытекающих из переговоров на саммите в Давосе.

