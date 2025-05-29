Владимир Путин и Владимир Зеленский

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После телефонного разговора президентов РФ и США 19 мая, Кремль заговорил о подготовке «меморандума» о прекращении огня. Однако вместо конкретных предложений Россия заявляет о «работе над деталями».

Украина уже передала свой документ с четкими условиями по устойчивому миру, но РФ до сих пор не дала никакого ответа, зато предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле.

Что известно — узнайте в материале ТСН.ua.

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Меморандум о прекращении огня от Путина

После переговоров в Стамбуле 16 мая между Украиной и РФ, вице-президент США Джей Ди Венс завил, что мирный процесс зашел в тупик. Тогда же американский президент Дональд Трамп 19 мая позвонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Тогда же президент РФ сказал, что «готов работать» с Украиной над меморандумом для создания будущих переговоров, которые могут предусматривать возможное прекращение огня «в течение определенного времени».

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подготовка мирного документа между РФ и Украиной потребует времени через «детали».

«Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят сделать это максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — сказал Песков.

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О чем пойдет речь в меморандуме от РФ

Российская сторона пока не раскрывала содержание своего очередного дипломатического документа о войне. Однако в РосСМИ распространялась информация, что так называемом «меморандуме» Москва может предъявить очередные требования по урегулированию конфликта.

По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, в документе могут быть:

условия урегулирования конфликта;

рамки заключения потенциального мирного соглашения;

возможность прекращения огня при достижении соответствующих договоренностей.

В свою очередь иностранное издание Reuters раскрыло условия, которые выдвигает Путин для прекращения огня.

По данным источников, Кремль требует:

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гарантий от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток;

официальное исключение перспектив членства в Альянсе для Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Кроме того, Путин хочет добиться снятия части санкций, решения вопроса замороженных суверенных активов РФ за рубежом, признания нейтрального статуса Украины и гарантий защиты прав русскоговорящего населения.

Также Reuters сообщает, что кремлевский диктатор продолжает требовать полного присоединения к России всех четырех оккупированных областей на востоке Украины.

Кроме того, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предполагал, что условия путинского мирного меморандума могут означать полное подчинение Украины.

Он подчеркнул, что Россия может потребовать лишения Украины независимой политики, запрета вступления в любые альянсы, ликвидации армии и сведения оборонной промышленности до символического уровня.

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Также речь идет о полном контроле Москвы над внутренней политикой, языком и верой.

«Речь идет об обязательстве производить только пистолеты, а также гарантии, что Украина будет согласовывать внутреннюю политику с Москвой — язык, вера, состав правительства. Это будет буквально «ярлык на служение хану в Москве», — подчеркнул советник.

Украина передала РФ документ со своими требованиями

После переговоров в Стамбуле Украина и большого обмена пленными ждала так называемый «меморандум» от РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не получала от России перечень условий для прекращения войны.

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«Они уверяли: «Будет будет». Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились в США — они тоже ждут. Все ждут», — рассказал президент на пресс-конференции в Берлине 28 мая.

Он отметил, что ожидание длится уже неделю.

Также Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров связывался с российской стороной, чтобы узнать, когда они будут переданы «меморандум».

В свою очередь Умеров сообщил, что текст документа россияне все еще не передали. В то же время он заявил, что Украина уже передала РФ документ, отражающий украинскую позицию, и россияне его получили.

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К вечеру 29 мая президент Зеленский сообщил, что меморандум россияне так и не направили.

«Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украину не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции, как стране, принимавшей первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали совершенно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампа», — сказал Зеленский.

Россия затягивает время

Между тем представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Россия затягивает время с передачей своего документа. Это может свидетельствовать о ее нежелании двигаться вперед в переговорном процессе.

Впоследствии Тихий заявил, что россияне боятся прислать Киеву свой «меморандум» о прекращении огня, поскольку он содержит нереалистические ультиматумы.

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Такое же мнение в комментарии YouTube-канала рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Политолог считает, что Москва намеренно затягивает время, поскольку, настаивая на встрече 2 июня, должна уже иметь готовый документ. Украина должна получить его заранее, а не перед самыми переговорами.

Он подчеркнул, что Киев уже передал свою версию документа, в отличие от заявлений РФ о его отсутствии. Такое поведение, по мнению эксперта, типично для Москвы, и вопрос, кто лжет, очевиден для Украины и ее партнеров.

Кроме того, украинский вариант меморандума ранее передавали США, поэтому возражения РФ безосновательны.

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Рейтерович отметил, что недовольство Кремля не причина скрывать собственный документ.

Второй раунд переговоров в Стамбуле

После разговора 28 мая с украинским министром обороны Рустемом Умеровым представитель России Владимир Мединский заявил, что предложил Украине дату и место встречи для обмена «меморандумами».

Он утверждал, что предложил украинской стороне «точную дату» для обсуждения условий прекращения огня. Он добавил, что Россия ждет ответа Киева, чтобы «встретиться в ближайшие дни».

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что предложенная дата — 2 июня.

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Впоследствии Лавров информировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке Кремлем предложений к новым российско-украинским переговорам в Стамбуле.

Согласно российским источникам, Рубио подтвердил заинтересованность администрации Трампа в скором прекращении войны и готовность США способствовать переговорам.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил участие украинской стороны на встрече с РФ в Стамбуле 2 июня.

«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их «меморандума», чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить окончание войны», — подчеркнул глава Минобороны.

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Также Умеров подчеркнул, что встречи сторон «должны давать результат», кроме того, она должна быть должным образом подготовлена.

«Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат», — сказал Рустем Умеров.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига комментируя потенциальные переговоры Украины и РФ в Стамбуле выразил надежду, что Москва не сорвет следующую встречу.

«Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как было договорено ранее», — написал он в соцсети Х.

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Также он высказался и по поводу меморандума, и призвал россиян «не ждать до понедельника», а передать его украинской стороне «немедленно».

Переговоры или очередная манипуляция Кремля?

Публицист и политический обозреватель Виталий Портников видит в предложении Кремля по переговорам не настоящий мирный процесс, а очередную попытку манипуляций.

Портников отмечает, что Кремль, вероятно, вновь выдвинут нереальные условия вроде территориальных уступок, используя переговоры как инструмент давления.

«Можно быть уверенным, что эти переговоры пройдут в той же атмосфере, в которой проходили и предварительные встречи между представителями Москвы и Киева. Россия будет выступать с условиями, которые вряд ли понравятся украинской стороне, а Украина постарается сохранить по крайней мере собственное участие в переговорах, чтобы не вызвать гнева американского президента», — отметил он.

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Потенциальную угрозу представляет реакция администрации Трампа — если Вашингтон признает российские требования «умными», это может привести к обвинениям Украины в срыве переговоров.

Портников отмечает, что Путин явно рассчитывает, что без крепкой поддержки США Киев вынужден будет капитулировать. Ситуация усугубляется тем, что российская сторона параллельно с переговорами продолжает активные боевые действия, что свидетельствует об отсутствии подлинной заинтересованности в мирном урегулировании.

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