Вместо ОРДЛО получите ГДР: Резников призвал Германию изменить позицию по отношению к России

Восстановление Германской демократической республики Резников назвал "логическим продолжением уже заявленных российских требований".

Если Германия не изменит свою позицию по противостоянию гибридной агрессии России, то может получить проблемы в виде Германской Демократической Республики (ГДР или Восточная Германия — государство социалистического лагеря, подконтрольное СССР).

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Мы очень ценим помощь Германии. У Украины много друзей в Германии, и мы благодарны за эту поддержку. Но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружений и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора", — сказал глава Минобороны.

Резников полагает, что вероятность восстановления ГДР не является преувеличением и это "логическое продолжение" возрастающих с каждым годом аппетитов Кремля.

"Если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, то федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой Германской демократической республики", — сказал он.

По словам министра, "материальная база для ГДР уже существует", ведь многие немецкие политические деятели "сидят" на российских зарплатах.

"Россия уже официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах, что также казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практичная часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену ", — подытожил Резников.

Напомним, что Германия обещает Украине помочь в восстановлении защитного бункера в Одессе и передать 5 тысяч военных касок.

Однако новый канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержала идею поставки оружия Украине.

В свою очередь лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал Германию предоставить оружие Украине.