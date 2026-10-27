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ТСН в социальных сетях

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Вместо переговоров — «лекция» о славянах: FT о том, как Путин испытывал терпение лидеров Финляндии и Норвегии

Путин полтора года ждал звонка из Европы, чтобы прочитать лидерам Финляндии и Норвегии «лекцию» по истории, и снова рассказывал о средневековых славянах.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Вместо мира - лекция по истории: Путин полтора часа поучал лидеров Финляндии и Норвегии

Вместо мира — лекция по истории: Путин полтора часа поучал лидеров Финляндии и Норвегии / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин большую часть своего разговора с лидерами Финляндии и Норвегии потратил на чтение им лекций о средневековой славянской истории.

Об этом пишет Financial Times.

В издании напомнили, что разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере был первым разговором российского диктатора с кем-либо из европейских союзников Украины с июля прошлого года, когда Путин провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сначала запланирован на менее получаса, разговор длился 90 минут, сообщил Стубб финским СМИ.

Однако, по информации FT, вместо обсуждения ключевых вопросов о том, как прекратить войну, Путин потратил большую часть разговора длинной тираде о том, что Кремль назвал «начальными причинами конфликта», сообщили три человека, знакомых с разговором.

Перспектива немедленного прекращения огня, главное требование Украины почти не обсуждалось, добавили источники. Лидеры скандинавских стран решили не прерывать исторические отступления Путина, чтобы увидеть, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой.

В издании напомнили, что исторические увлечения Путина стали основной движущей силой российского вторжения. В августе прошлого года диктатор сделал подобный долгий разговор о средневековых славянских правителях во время неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.

В прошлый четверг Путин сослался на «новейшие генетические исследования», которые, по его словам, показали, что «это один народ, русские и украинцы».

В совместном заявлении Стубб и Стере заявили, что они хотят «непосредственно передать сообщения по поводу предстоящих переговоров, которые помогут прекратить войну», запланированных на ноябрь в Абу-Даби.

Стубб сказал: «Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы являемся соседними странами для России. Результат этой войны будет иметь прямое влияние на нашу и более широкую европейскую безопасность. Прекращение войны требует прямых переговоров».

Однако другие страны региона сопротивлялись попыткам Норвегии и Финляндии переговорить с Путиным, утверждая, что Европа должна объединиться в любых отношениях с Москвой. Стубб и Стере заявили, что они «не выступали от имени Европы в целом».

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила: «Я очень скептически отношусь к этой независимой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована ни с кем из нас».

«Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой — ни в гибридной войне, которая происходит каждый день, ни в Украине, где они ежедневно совершают ожесточенные и агрессивные атаки. Я считаю, что мы должны сохранить единство Европы, а не действовать в одиночку», — сказала она.

В Офис премьер-министра Италии Джорджии Мелони заявили, что имеют «большое уважение» к Стуббу и Стере, но добавили: «Прежде всего, этот телефонный звонок четко показывает одно: Европа еще не достигла согласия относительно того, кто должен представлять ее интересы в мирном процессе».

Разговор Путина с европейцами — что известно

Напомним, что 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с диктатором Путиным.

После прямых переговоров с Путиным европейские лидеры сразу вышли на связь с президентом Украины.

Зеленский потом рассказал украинцам, что европейские лидеры передали Путину четкий сигнал по поводу российских атак на украинскую энергетику.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Путин во время телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии заявил, что Россия не откажется от цели захватить весь Донбасс.

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