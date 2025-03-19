Вместо прекращения атак Путин совершил 150 дроновых ударов по Украине — Зеленский

Несмотря на обещание президента России Владимира Путина, ночью было совершено 150 атак дронами, в том числе по энергетическим объектам и больницам.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Даже этой ночью после разговора Путина с президентом США Доналдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики. Удары были по транспорту, поражены были, к сожалению, две врачи", — сказал он.

По его словам, обещания Путина не совпадают с реальными действиями, поэтому Украине необходима поддержка в обороне

"То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, нужна поддержка нашей против воздушной обороны, необходимо давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей", — рассказал президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин отверг перемирие с Украиной, а Трамп назвал победой.

Кроме того, мы писали о том, что президент США заявил, что ему удалось договориться с Путиным о "немедленном" прекращении огня. По словам Трампа, во время разговора обсуждалось множество деталей мирного соглашения.

Читайте также: