© ТСН.ua

Реклама

18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных сдвигах в военных вопросах, тогда как в Вашингтоне заговорили о «реальном прогрессе».

В то же время европейские лидеры и разведки настроены скептически: они считают, что Кремль просто затягивает время и не собирается отказываться от своих радикальных требований.

Что же происходит на самом деле — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Зеленский заявил о прогрессе и назвал главное препятствие на пути к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве удалось достичь существенного прогресса по военному направлению.

Как отметил Зеленский, военные понимают, как проверять соблюдение прекращения огня и прекращение войны, если будет политическая воля.

«Они, в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Глава государства подчеркнул, что главным камнем преткновения остается вопрос о территориях. По словам украинского президента, общей позиции по этому поводу у Украины и России нет, а на предложение РФ добровольно оставить Донбасс украинская сторона не согласится.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что решение остановиться «там, где мы находимся» — «это уже большой компромисс».

«Просто так отдать ее (территорию — Ред.) добровольно? Я не могу поддержать такую идею. Думаю, что даже при очень тяжелых обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет к этому готов. Потому что, как вы сказали, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины», — сказал президент.

При этом он в очередной раз отметил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности, а также присутствие представителей Европы в стране.

Также Зеленский анонсировал проведение следующего раунда переговоров в Швейцарии.

Реклама

«Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня. Конечно, наша группа вернется, и у меня будет более подробная информация», — отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что переговоры должны происходить исключительно в пределах Европы. Поскольку вооруженный конфликт разворачивается именно в этой части мира, он считает вполне закономерным выбор европейской площадки для проведения диалога.

Что говорят о переговорах в Кремле

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США находятся на той стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения.

Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

По его словам, в Кремле сейчас не будут «вдаваться в подробности».

Реклама

«Нам сейчас нечего добавить к той короткой, но емкой характеристике, которую дал наш главный переговорщик Мединский», — сказал Песков.

В то же время заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз подтвердил захватнические планы Кремля, заявив, что война будет продолжаться до полного достижения российских целей, несмотря на какие-либо переговоры.

Также российский политик прибегнул к оскорблениям в адрес Владимира Зеленского, назвав его «полезным идиотом» для США. Кроме этого, заместитель председателя Совбеза РФ в привычном стиле пригрозил дальнейшей потерей украинских территорий, если действующая власть в Киеве будет продолжать свой курс.

В США заявляют о достижении «реального прогресса»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что после трехсторонних переговоров Украины, России и США в Женеве был достигнут «реальный прогресс».

Реклама

Левитт отметила, что стороны будут «продолжать совместную работу над мирным соглашением». Также пресс-секретарь Белого дома анонсировала проведение новой серии переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

«Прошел очередной раунд трехсторонних переговоров США-Россия-Украина. Достигнут реальный прогресс, обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и в дальнейшем вместе работать над мирным соглашением», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп считает затянувшуюся войну в Украине «крайне несправедливой». По его мнению, это касается не только погибших с обеих сторон, но и американских налогоплательщиков, за чей счет «финансировался конфликт».

При этом Левитт отметила, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение членам НАТО, которые в дальнейшем передают его украинской стороне.

Реклама

Европа сомневается в достижении мира в ближайшее время

В Европе и в западных СМИ возможность достижения мира в Украине воспринимают крайне скептически.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит особых оснований надеяться на быстрое дипломатическое разрешение конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

«По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена — либо в военном, либо в экономическом плане. Разум и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда. Поэтому целью европейских усилий является то, чтобы российское государство не могло продолжать войну военным путем и не могло финансировать ее экономически», — заявил Мерц в комментарии газете Frankfurter Allgemeine.

По мнению Фридриха Мерца, Россия в ближайшее время не сможет остановить войну, поскольку вынуждена поддерживать работу «военной машины».

Реклама

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что для России территориальных уступок со стороны Украины окажется недостаточно.

Эксперты отмечают, что Кремль настаивает на начальных ультиматумах 2021 года, в частности на отказе НАТО от расширения и присутствия в Восточной Европе.

В то же время американское издание The New York Times пишет, что трехсторонние переговоры в Женеве завершились без существенного прогресса. Однако там отметили, что стороны ищут компромисс по контролю над подконтрольной Украине частью Донецкой области.

Переговоры в Женеве 17 февраля 2026 года / © Associated Press

Россия требует передачи этих территорий, тогда как Киев отказывается от одностороннего вывода войск, опасаясь нового нападения без твердых гарантий безопасности.

Реклама

В NYT отмечают, что на данный момент обсуждается возможность создания демилитаризованной зоны, где не будет ни одной из армий.

Европейские разведки тоже не верят в наступление мира в Украине в ближайшее время. Там считают план Дональда Трампа относительно быстрого мира провальным.

По данным Reuters, разведчики пяти стран убеждены, что Москва лишь имитирует участие в процессе, не отказываясь от стратегической цели — устранение украинского руководства и превращение Украины в буферную зону.

Москва ведет двойную игру: для чего России переговоры

Руководители ведущих европейских разведок считают переговоры в Женеве лишь «театром» со стороны Москвы, пишет издание Reuters.

Реклама

Там отмечают, что Путин не изменил своих стратегических целей. Специалисты предупреждают, что даже уступки относительно Донетчины не остановят Россию.

«В случае, если россияне получат эти уступки, я думаю, что это, возможно, только начало настоящих переговоров», — прогнозирует один из чиновников разведки, добавляя, что после этого РФ сразу выдвинет новые, еще более жесткие требования.

Ситуацию осложняет нехватка дипломатического опыта у американских переговорщиков, чем Кремль пользуется для продвижения кулуарных бизнес-сделок на 12 триллионов долларов.

Reuters отмечает, что хотя российская экономика пока держится, во второй половине 2026 года она столкнется с критическими финансовыми рисками. Именно поэтому Москва использует диалог как инструмент для ослабления санкционного давления, а не для реального прекращения войны.

Реклама

Напомним, как сообщает The Washington Post, шансы на реальное прекращение войны постепенно исчезают. Несмотря на значительные человеческие потери и проблемы в экономике, Кремль не отступает от своих жестких ультиматумов, что фактически блокирует международные попытки найти дипломатическое решение и заводит переговоры в тупик.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.