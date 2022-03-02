Вместо Скичка – разведчик, а Гриневецкого сменит военный: Зеленский назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГА

Вместо Скичка – разведчик, а Гриневецкого сменит военный: Зеленский назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГА

Зеленский на фоне войны в Украине произвел кадровые перестановки.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область возглавил разведчик, а Одесскую – военный.

Об этом идет речь в указах президента.

Так, главой Черкасской областной государственной администрации назначен Игорь Табурец. Он сменил на этом посту Александра Скичко.

"Уволить Скичко Александра Александровича с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Назначить Табурца Игоря Ивановича главой Черкасской областной государственной администрации", — говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил Сергея Гриневецкого с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил Максима Марченко.

"Уволить Гриневецкого Сергея Рафаиловича с должности главы Одесской областной государственной администрации. Назначить Марченко Максима Михайловича главой Одесской областной государственной администрации", — сказано в документе.

Новоназначенный руководитель Черкасской областью является кадровым военным, долгое время работал в главном управлении разведки Министерства обороны Украины и был претендентом на должность заместителя руководителя Офиса президента Зеленского.

Известно, что полковник Марченко принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Под его командованием было проведено много успешных военных операций. В 2015-2017 годах он был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Затем был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады.

От мая 2018 года Марченко был командиром 28 механизированной бригады.