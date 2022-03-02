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Вместо Скичка – разведчик, а Гриневецкого сменит военный: Зеленский назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГА

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Вместо Скичка – разведчик, а Гриневецкого сменит военный: Зеленский назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГА

УНІАН

Зеленский на фоне войны в Украине произвел кадровые перестановки.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область возглавил разведчик, а Одесскую – военный.

Об этом идет речь в указах президента.

Так, главой Черкасской областной государственной администрации назначен Игорь Табурец. Он сменил на этом посту Александра Скичко.

"Уволить Скичко Александра Александровича с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Назначить Табурца Игоря Ивановича главой Черкасской областной государственной администрации", — говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил Сергея Гриневецкого с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил Максима Марченко.

"Уволить Гриневецкого Сергея Рафаиловича с должности главы Одесской областной государственной администрации. Назначить Марченко Максима Михайловича главой Одесской областной государственной администрации", — сказано в документе.

Новоназначенный руководитель Черкасской областью является кадровым военным, долгое время работал в главном управлении разведки Министерства обороны Украины и был претендентом на должность заместителя руководителя Офиса президента Зеленского.

Известно, что полковник Марченко принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Под его командованием было проведено много успешных военных операций. В 2015-2017 годах он был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Затем был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады.

От мая 2018 года Марченко был командиром 28 механизированной бригады.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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