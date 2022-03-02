Вместо Скичка – разведчик, а Гриневецкого сменит военный: Зеленский назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГА

Зеленский на фоне войны в Украине произвел кадровые перестановки.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область возглавил разведчик, а Одесскую – военный.
Об этом идет речь в указах президента.
Так, главой Черкасской областной государственной администрации назначен Игорь Табурец. Он сменил на этом посту Александра Скичко.
"Уволить Скичко Александра Александровича с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Назначить Табурца Игоря Ивановича главой Черкасской областной государственной администрации", — говорится в указе.
Другим указом Зеленский уволил Сергея Гриневецкого с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил Максима Марченко.
"Уволить Гриневецкого Сергея Рафаиловича с должности главы Одесской областной государственной администрации. Назначить Марченко Максима Михайловича главой Одесской областной государственной администрации", — сказано в документе.
Новоназначенный руководитель Черкасской областью является кадровым военным, долгое время работал в главном управлении разведки Министерства обороны Украины и был претендентом на должность заместителя руководителя Офиса президента Зеленского.
Известно, что полковник Марченко принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Под его командованием было проведено много успешных военных операций. В 2015-2017 годах он был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Затем был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады.
От мая 2018 года Марченко был командиром 28 механизированной бригады.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.