Народному депутату Украины сообщили о подозрении в мошенничестве / © Государственное бюро расследований

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Прокуроры сообщили о подозрении в мошенничестве народному депутату Украины. Он использовал свои личные политические и экономические связи в Беларуси для сделок с поставками минеральных удобрений в Украину и в конце-концов присвоил 14,5 млн грн.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. По данным издания «Украинская правда», речь идет о нардепе Евгении Шевченко.

По данным следствия, в 2021 году нардеп через связи с политическим руководством Беларуси организовал заключение соглашения о поставках минудобрений между отдельными субъектами хозяйствования.

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Действуя в сговоре с пока неизвестными лицами, подозреваемый в этом году солгал компаниям-поставщикам минудобрений о том, что белорусская железная дорога не дает разрешения на перевозку груза из-за несоответствия вагонов-цистерн.

Поэтому политик пообещал решить проблему и получить согласование от белорусской стороны. Для этого фигурант дела требовал от компании заключить договор об оказании правовой помощи с предпринимателем — своим сыном.

Так, юридическая компания с декабря 2021 по февраль 2022 года перевела на счет этого предпринимателя 14,5 млн грн за якобы предоставленные юридические услуги, чего на самом деле не было.

Таким образом, депутат путем обмана завладел средствами в особо крупных размерах. Сейчас подозреваемый находится под стражей и ему грозит до восьми лет заключения.

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По данным ГБР, полученные 14,5 млн грн фигурант дела использовал для покупок трех авто премиум-класса — Porsche Macan, BMW X5M (2021 года выпуска) и Mercedes-Benz AMG (2022 года выпуска). Эти машины политик оформил на подконтрольных лиц. Задекларированная суммарная таможенная стоимость машин превышает 250 тыс. евро.

Отмечается, что в рамках дела также проверяются факты причастности к этому преступлению бывшего министра инфраструктуры Украины. Речь может идти об Александре Кубракове, у которого Государственное бюро расследований 11 июля провело обыски. По данным источников УП, экс-министр мог способствовать Шевченко в воплощении сделки с минудобрениями и выманиванием денег у предпринимателей.

Сам Кубраков открещивается от причастности к делу.

«Ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любых других махинаций я не имею никакого отношения. Последний наш контакт состоялся еще до полномасштабного вторжения. Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общений за пределами профессиональной деятельности я не имел, после февраля 22 я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы», — написал экс-министр в Сети.

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