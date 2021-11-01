Вместо Верещука в ВР зайдет безработный помощник Корниенко: что известно о будущем нардепе

Вместо Верещука в ВР зайдет безработный помощник Корниенко: что известно о будущем нардепе

Сергей Кострийчук на общественных началах работает помощником главы партии "Слуга народа", первого вице-спикера Александра Корниенко.

Народным депутатом вместо Ирины Верещук, которую планируют назначить на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, станет Сергей Кострийчук.

Об этом сообщила представитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук в своем Telegram.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга народа" присоединится 140 номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук", — отметила Палийчук.

Кто такой Сергей Кострийчук

По ее словам, Кострийчук в команде "слуг" находится с сентября 2018 года. На прошлых президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов в регионах.

В 2020 году – член Высшего совета партии, в 2021-м – председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

Как свидетельствуют данные ЦИК, Кострийчук родился 7 июня 1985 года. Является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, образование высшее, судимость отсутствует, временно не работает.

Проживает будущий нардеп в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.

По информации Движения ЧЕСТНО, Кострийчук, возможно, является братом или мужем Елены Кострийчук, которая в свою очередь является руководительницей и соучредителем ОО "Лига волонтеров". Эта организация в марте 2019 года перечислила "Слуге народа" 2 миллиона гривен. Денежные средства были направлены на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Общественная организация была зарегистрирована за 3 месяца до этого, незадолго до объявления Зеленским о баллотировании в президенты.

На сайте Верховной Рады сообщается, что Кострийчук на общественных началах работает помощником главы партии "Слуга народа", первого вице-спикера Александра Корниенко.

Напомним, что на заседании фракции политической партии "Слуга народа" был принят ряд решений, касающихся кадровых назначений. В частности, МинВОТ возглавит Ирина Верещук, министром обороны станет Алексей Резников.

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