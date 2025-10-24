Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Всего за пять дней намерение президента США Дональда Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште кардинально изменилось в пользу первых жестких санкций его администрации против Москвы. Резкое решение было принято после осознания, что позиция Кремля по войне не изменилась, а переговоры «никуда не ведут». Но были и другие причины такого шага.

Об этом говорится в статье CNN.

После телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе Трамп был настолько уверен в достигнутом прогрессе, что объявил о намерении вскоре встретиться с российским лидером в Будапеште. Впрочем, уже через пять дней планы кардинально изменились: вместо саммита — новые санкции против Москвы, первые в рамках второй администрации Трампа.

Реклама

Как отмечают американские чиновники, лидер страны постепенно осознал, что позиция Путина по завершению войны не изменилась со времени их предыдущей встречи в Аляске.

После месяцев осторожных угроз Трамп наконец совершил решительный шаг — ввел жесткие санкции в ответ на войну России против Украины.

Постоянство новой позиции президента США пока под вопросом. С начала своего второго срока он не раз менял отношение к Путину, часто под влиянием телефонных разговоров с ним. Кроме того, возможный рост цен на нефть может испытать готовность Трампа выдержать последствия для американских потребителей.

По словам источников в Белом доме, резких поворотов в мышлении президента не было — его позиция формировалась постепенно, на фоне разочарования безрезультатностью общения с российским диктатором.

Реклама

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у нас хорошие беседы, но они никуда не ведут. Они просто никуда не ведут», — пожаловался Трамп в среду.

После очередного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым стало понятно: Москва не изменила позиции, несмотря на позитивные сигналы, которые Трамп услышал от Путина несколькими днями ранее.

Сам глава Белого дома признал, что встреча в Будапеште может стать «пустой тратой времени», и подготовку остановили.

Как Трамп дошел до санкций против России?

В день перед объявлением санкций Трамп встретился с министром финансов Скоттом Бессентом, который давно призывал к более жестким мерам против Москвы.

Реклама

Неожиданно даже для советников, президент согласился ввести ограничения против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». После встречи Бессент отправился в Минфин, чтобы подготовить официальный пакет санкций, а Трамп сообщил Рубио, что решение будет реализовано немедленно.

В это же время Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прибыл в Вашингтон из Брюсселя, чтобы убедить США не отказываться от поддержки Украины. Рютте услышал от президента решение, которого европейцы ожидали месяцами.

Внутри Белого дома были удивлены скоростью, с которой сформировали новый пакет санкций. Трамп давно говорил советникам, что «наступит день, когда он почувствует, что время действовать пришло», и, кажется, на этот раз именно так и произошло.

«Это стало результатом того, что у нас были хорошие разговоры [с Путиным], а потом я читаю газеты и вижу, что Россия все еще интенсивно бомбит Украину», — отметил один из высокопоставленных чиновников.

Реклама

За несколько часов до объявления санкций российская ракета попала в детский сад в Харькове — кадры с места происшествия показали испуганных людей, которые выбегали из охваченного огнем здания с детьми на руках.

На решение Трампа повлияло и успешное перемирие в Газе, которое он помог заключить, убежден, что более жесткий подход к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху дал результат.

«Жесткий подход привел к действиям», — отметил чиновник.

Политическое давление и стратегические опасения

Республиканские союзники президента США, в частности сенатор Линдси Грэм и лидер большинства Джон Тун, неоднократно призывали Белый дом действовать решительнее.

Реклама

«Когда Белый дом сочтет это полезным для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и заключить соглашение, которое завершит войну. Мы готовы действовать. Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать президента, его команду и наших союзников в усилиях положить конец кровопролитию и достичь мирного завершения», — заявил Тун после встречи с Трампом.

С начала второго срока президент США неоднократно намекал, что может использовать санкции, чтобы заставить Путина к переговорам. Однако эти угрозы долго оставались без действий. Трамп колебался, опасаясь, что новые санкции могут отдалить Россию от переговоров.

Несмотря на резкую смену тона, глава Белого дома не исключает будущей встречи с Путиным, если сочтет момент благоприятным.

Напомним, 22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Ограничения коснулись и более 30 дочерних компаний этих нефтяных гигантов РФ. В Минфине США причиной такого шага назвали отсутствие серьезной приверженности Москвы мирному процессу для прекращения войны в Украине.

Реклама

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя введение новых санкций против РФ, заявила, что президент давно разочарован Путиным, а также обеими сторонами конфликта. Она подчеркнула, что Трамп «всегда подчеркивал, что введет санкции против России тогда, когда посчитает это целесообразным и необходимым. Поэтому этот момент настал». Левитт объяснила, что президент не видит достаточной заинтересованности со стороны России в «движении вперед к миру». Встреча Трампа с Путиным не исключена, но должна дать «реальный, положительный результат».