Вместо вступления в НАТО: Байден хочет предложить Украине 10-летнюю военную помощь — NYT

Ожидается, что на июльском саммите Альянс пообещает продолжать военную помощь Украине вне зависимости от результатов контрнаступления ВСУ или дать выборов.

Вместо вступления в НАТО президент США Джо Байден хочет предложить Украине 10-летнюю стабильную военную помощь, которую называют "израильской моделью" безопасности.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

В статье говорится, что союзники из НАТО давят на Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый и надежный путь Украины в Альянс. Так, страны Балтии и Польша хотят, чтобы был установлен более четкий график и конкретные цели для членства Украины после завершения войны.

После 16 месяцев полномасштабного вторжения России некоторые члены НАТО ищут методы продемонстрировать, что Украина приблизилась к полноправному членству в Альянсе.

В материале отмечено, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Байдену во время встречи 13 июня "компромисс" по членству Украины в Альянсе. Компромисс заключается в согласии НАТО, чтобы Украина не проходила стандартную процедуру для претендентов на членство в Альянсе, ведь у государства есть опыт большой войны с западным оборудованием и подготовкой.

В то же время другие американские официальные лица заявили, что такой вариант может вызвать вопрос о том, что именно тогда заменит стандартный процесс вступления в НАТО.

Издание отмечает – ожидается, что на саммите в июле НАТО выскажет президенту Украины Владимиру Зеленскому набор обязательств со своей стороны продолжать военную помощь государству в среднесрочной перспективе независимо от результатов контрнаступления ВСУ или даты выборов.

"Израильская модель" безопасности

По информации NYT, помощники Байдена склоняются к "израильской модели" в виде десятилетних обязательств военной помощи Украине. Таким образом, президент США стремится избежать постоянных политических дебатов в Вашингтоне во время утверждения бюджетов поддержки для украинской армии.

В то же время, Зеленский требует вступления Украины в НАТО, утверждая, что только членство в Альянсе может гарантировать безопасность страны.

Ожидание от саммита НАТО в июле 2023

В ожидании саммита в Вильнюсе 11-12 июля Зеленский в июне заявил — "Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину".

Глава государства отмечал – Украина понимает, что не станет членом Альянса, пока идет война с РФ, однако ожидает гарантий безопасности на этот период. Эти гарантии, по словам Зеленского, должны быть предоставлены государству на июльском саммите.

Кроме того, Зеленский заявил – если члены НАТО не дадут Украине четкий "сигнал", что хотят видеть государство в Альянсе, то нет смысла участвовать в саммите.

Как заявил Столтенберг 12 июня, на саммите в Вильнюсе Украина может рассчитывать на новые гарантии безопасности от стран НАТО, но не стоит рассчитывать на получение официального приглашения к членству в Альянсе.

Гарантии безопасности для Украины и вступление в НАТО

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