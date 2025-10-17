Реклама

Об этом высокопоставленный чиновник сообщил в интервью «Главкому ». По его словам, речь идет о третьем уровне защиты, а именно от поражения ракет и авиации. Это огромное сооружение, покрывающее полностью всю подстанцию. Ее размеры – от 10 тыс. кв. м, а высота – 20-24 метра. Она состоит из многих слоев бетона.

«Когда наша команда пришла в Государственное агентство восстановления (конец сентября 2024 – Главком), сразу проанализировала стоимость этих объектов. И испытала шок: были объекты, где только на благоустройство закладывалось сотни миллионов гривен», – отметил Сухомлин.

Кроме того, немалые средства направлялись за услуги инженеров-консультантов. В частности, до 3% от 5 млрд. грн. (средняя стоимость обустройства третьего уровня защиты энергообъекта) зарабатывали консультанты.

«Агентство уменьшило их аппетиты до 1%, а на отдельных объектах вообще ничего не платили из-за дефицита средств государственного бюджета», – отметил высокопоставленный чиновник.

Сухомлин добавил, что также был проведен аудит расходов на первый и второй уровни защиты – совокупно их снизили на 15,6 млрд грн. Аналогично: средства тратились на ненужное благоустройство территорий вокруг подстанций.

"Наши решения об эффективном освоении бюджетных средств в защиту энергообъектов проанализировали Госаудитслужба и Счетная палата, существенных замечаний не выявили", - добавил руководитель Госагентства восстановления.

«Несколько дней назад мы услышали заявления от Киева о том, что город выделил агентству 2,1 млрд грн на строительство защиты для стратегических объектов. Денег нет, не было, и я думаю, что и не будет», – сообщил глава агентства.

По словам Сухомлина, агентство неоднократно сообщало городу о готовности приобщиться к строительству укрытий, согласно соответствующему постановлению правительства №522 от 26 апреля 2024 года, согласно которому агентство может быть привлечено к таким проектам.

Руководитель агентства отметил, что все подстанции, на которых агентство восстановления обеспечило защиту, выдержали попадание вражеских средств поражения и продолжают работать.