Внеблоковый статус: Арахамия рассказал, что именно хотят вынести на референдум в Украине

Внеблоковый статус: Арахамия рассказал, что именно хотят вынести на референдум в Украине

Только после референдума планируется вносить изменения в Конституцию.

Глава фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что на референдум в Украине хотят вынести вопрос, связанный со статусом государства.

Об этом он сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разомна украинских телеканалах.

"Если будет подписан такой договор (о гарантиях безопасности – ред.), когда мы будем понимать, что Украина максимально защищена, то следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового нейтрального статуса. И, конечно, для того, чтобы это сделать, мы хотим провести референдум, то есть решать будет украинский народ, а не украинские политики", – рассказал Арахамия.

"Мы с самого начала на этом настаивали. И российская сторона сначала активно очень противодействовала этой же норме, но впоследствии они согласились тоже, что это единственный только выход в такой ситуации", — добавил он.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что для того, чтобы перейти к статусу нейтральности, Украине нужно менять Конституцию, где закреплен курс в НАТО. И на эти перемены может уйти год.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее анонсировал референдум для имплементации договора по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, этот договор обязательно должен быть сначала одобрен на референдуме украинцами, а затем ратифицирован парламентами Украины и стран-гарантов.

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