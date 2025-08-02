Внеочередное заседание Кабмина: правительство предлагает уволить Гайдая

Сергей Гайдай

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Кабинет министров решил направить президенту Владимиру Зеленскому проект распоряжения об освобождении от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко вечером 2 августа в Telegram.

«Внеочередное заседание Кабинета министров 2 августа: правительство решило направить президенту проект распоряжения об освобождении от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая», — написала она.

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Премьер-министр не уточнила причины такого представления, но фамилия Гайдая, по информации источников «Суспільного» и «Украинской правды», фигурирует в деле НАБУ и САП о масштабной коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ.

Сам Гайдай не комментировал эти сообщения.