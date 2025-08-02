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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Внеочередное заседание Кабмина: правительство предлагает уволить Гайдая

Правительство направило Зеленскому представление на увольнение с должности в Закарпатье экс-председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, отметила Юлия Свириденко.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

Кабинет министров решил направить президенту Владимиру Зеленскому проект распоряжения об освобождении от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко вечером 2 августа в Telegram.

«Внеочередное заседание Кабинета министров 2 августа: правительство решило направить президенту проект распоряжения об освобождении от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая», — написала она.

Премьер-министр не уточнила причины такого представления, но фамилия Гайдая, по информации источников «Суспільного» и «Украинской правды», фигурирует в деле НАБУ и САП о масштабной коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ.

Сам Гайдай не комментировал эти сообщения.

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