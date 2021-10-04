Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг: для чего собираются народные депутаты

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг: для чего собираются народные депутаты

В повестке дня — законопроекты о пенсионном обеспечении и социальной помощи.

В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть 7 законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице пресс-секретарь председателя парламента Ольга Туний, опубликовав фотокопии соответствующего распоряжения.

В сообщении говорится, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания по требованию 153 народных депутатов.

Фото: Facebook/Ольга Туний

Фото: Facebook/Ольга Туний

Заседание начнется 7 октября в 16.00.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил ТСН, что на этой неделе фракция "Слуга народа" хотела бы поставить на голосование вопрос об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия относительно подписных листов об отставке Разумкова — его личная инициатива. Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали уже более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента.

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