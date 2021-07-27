Внеочередные заседания Рады 23 и 24 августа: что рассмотрят депутаты

23 августа ожидается голосование за постановление, которое инициировал Разумков, а на 24 августа повестка дня еще не сформирована.

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 23 и 24 августа. Нардепы, вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован Большой герб.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.

Так, 23 августа ожидается голосование за постановление, которое инициировал председатель парламента Дмитрий Разумков.

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"Оно есть на сайте ВР и подписано около сотней депутатов из разных фракций. Оно является призывом к парламентам стран мира, к ассамблеям, к работе на уровне парламентов, которая будет касаться деоккупации Крыма", — отметила Кравчук.

В то же время, на 24 августа повестка дня еще не сформирована.

"Кроме того, что это будет торжественное заседание ко Дню независимости, очевидно, может быть проголосован Большой герб. Я думаю, что при наличии положительных сигналов, наберется 300 голосов, то этот вопрос будет выноситься (на голосование — ред.)", — сказала Кравчук.

Напомним:

На внеочередное заседание Верховной Рады не пришли три четверти депутатов. В начале заседания зарегистрировались только 99 нардепов, впоследствии их число увеличилось до 120. Несмотря на это, присутствующим удалось разблокировать законопроекты о реформировании "Укроборонпрома" и судебную реформу. Ведь собирались именно для того, чтобы провалить голосование за блокировочные постановления, зарегистрированные оппозиционными депутатами, и открыть возможность для подписания законов президентом.

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