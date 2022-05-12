Внешнеполитический фронт: Зеленский рассказал об итогах разговоров с мировыми лидерами

Внешнеполитический фронт: Зеленский рассказал об итогах разговоров с мировыми лидерами

В четверг, 12 мая, президент Украины разговаривал с руководителями Финляндии и Словакии

Президент Владимир Зеленский отчитался о своей работе на внешнеполитическом фронте, где он пытается заручиться поддержкой как можно большего количества государств.

Об этом глава государства рассказал во время своего видеообращения вечером 12 мая.

Так, с президентом Финляндии Саули Нийностьо Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины и оборонное взаимодействие.

Президента Словакии Зузану Чапутову он поблагодарил за оказанную Украину поддержку. Стороны договорились о следующих шагах по всему спектру отношений: оборона, санкции, экономика, в том числе импорт горючего, и дальнейшее сближение с Европейским Союзом.

Также Зеленский анонсировал обращения к студентам из США и стран Европы.

"Готовлюсь продолжить специальные форматы общения с дружескими обществами, в частности со студентами стран-партнеров. Скоро буду обращаться к американским студентам. Также и к студентам стран Европы. Должны распространять наши украинские идеи и разъяснять на всех уровнях, каким именно мы, украинцы, видим жизнь Европы и мира после этой войны. Войны, которая меняет все в мировой политике", — сказал он.

В завершение Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта за сегодняшнее обращение в Верховную Раду Украины.

"Это важный жест поддержки. А еще важнее то, что Нидерланды адвокатируют отказ от российской нефти и готовы реализовать это без промедления", — подчеркнул глава государства.