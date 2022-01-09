Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет Казахстана - Боррель

Боррель от имени ЕС призвал власти Казахстана выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза выразил обеспокоенность проявлениями насилия в Казахстане и предложил содействие в мирном урегулировании ситуации.
Об этом пишет "Интерфакс"
"Мы обеспокоены насилием, вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане, который является важным партнером для Европейского союза", - сказано в сообщении.
"Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, постоянно проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.
Он подчеркнул что внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан.
Боррель от имени ЕС призвал власти Казахстана выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и СМИ.
Ранее в Казахстане продлили комендантский час: граждан просят не подходить близко к окнам ради собственной безопасности.
Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
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