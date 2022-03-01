"Внесите в повестку дня": ускоренное вступление Украины в ЕС поддержала Венгрия

Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны.

Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет Reuters.

Глава МИД Венгрии призвал Брюссель включить вопрос в повестку дня.

"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня. Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут убегать из своих домов", — сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

До этого 9 президентов стран-членов ЕС поддержали эту инициативу: Эстония, Литва, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения и Румыния.

Кстати, Венгрия с 2017 года стояла на политике, что не будет поддерживать решение о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.