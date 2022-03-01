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"Внесите в повестку дня": ускоренное вступление Украины в ЕС поддержала Венгрия

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Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны.

Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет Reuters.

Глава МИД Венгрии призвал Брюссель включить вопрос в повестку дня.

"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня. Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут убегать из своих домов", — сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

До этого 9 президентов стран-членов ЕС поддержали эту инициативу: Эстония, Литва, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения и Румыния.

Кстати, Венгрия с 2017 года стояла на политике, что не будет поддерживать решение о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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