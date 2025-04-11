Внезапная отставка посла США в Украине: в FT назвали причины

Посол США в Украине Бриджит Бринк / © Associated Press

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Посол США в Украине Бриджит Бринк ушла в отставку из-за возрастающих политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. На дипломата оказывалось все большее давление со стороны чиновников администрации, которые ставили под сомнение ее готовность поддерживать новую стратегию Белого дома в отношении Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ее решением.

В этом контексте отмечается, что политика Трампа по отношению к Украине существенно отличается от курса администрации его предшественника Джо Байдена. Она оказывала Киеву военную и финансовую помощь на миллиарды долларов, вводила санкции против России.

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Что касается Бринк, то западные дипломаты в Киеве охарактеризовали ее как важную защитницу Украины как публично, так и частно с первых недель полномасштабной войны. Один из дипломатов описал посла как «сильную личность» и «серьезного дипломата». Этот собеседник добавил, что давление со стороны администраций и Трампа, и Зеленского негативно сказалось на Бринк.

В свою очередь украинские чиновники считали посла слишком критичной к ним, особенно по поводу усилий Киева в борьбе с коррупцией.

Чиновники указали на заметные изменения в месседжах Бринк в последнее время. По их мнению, эти посылы стали ближе к позиции Трампа и все более критичными по отношению к Украине.

FT проанализировало сообщения Бринк в соцсети X. Были заметны существенные изменения в ее риторике после инаугурации нового президента США 20 января. За 75 дней до вступления Трампа в должность посол 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине. А в течение 75 дней после этого дипломат опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о РФ. Ни в одном из них Бринк не возлагала на Москву вину за военные действия.

Напомним, 10 апреля в Государственном департаменте США сообщили, что Бринк уходит в отставку с должности посла в Украине по собственному желанию. Эту должность дипломат занимала три года.