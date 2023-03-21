Внезапный визит: премьер-министр Японии следует в Украину — СМИ

Японские официальные лица говорят, что премьер-министр Кисида Фумио следует в Украину во вторник, 21 марта 2023 года, с внезапным визитом.

Об этом пишет общественный вещатель Японии NHK.

Представители правительства и правящей партии говорят, что Кишида уже уехал из Индии в Украину.

Ожидается, что премьер-министр прибудет в Украину позже в этот день для переговоров на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским.

Также читайте Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: США поднимали истребители

Напомним, что ранее речь шла о том, что Япония требует от России вернуть северные территории. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Также Япония запретила поставки в Россию полупроводников и 3D-принтеров. Япония запретит экспорт в Россию товаров, которые могут укреплять российскую промышленность и использовать предприятия военно-промышленного комплекса, в частности, для изготовления беспилотников.

Читайте также:

Продал дом в Японии и переехал в Харьков: 75-летний волонтер остался помогать украинцам