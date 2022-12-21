Внезапный визит: Зеленский посетит Белый дом, где пообщается с Байденом — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Белый дом.

Об этом пишет CNN.

Как пишет издание, планируется, что президент Джо Байден будет приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в среду, 21 декабря 2022 года.

Это будет неожиданный визит, который будет совпадать с намерением американской администрации прислать Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot, согласно информации от двух источников, знакомых с текущим планированием.

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Визит Зеленского в Вашингтон

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Зеленский может приехать в Вашингтон и выступить в Конгрессе. Это может стать первым визитом главы украинского государства во время войны с Россией.

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что США на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем Patriot и высокоточных бомб. В частности, высокоточные бомбы могли бы помочь Украине атаковать стационарные русские оборонные линии или другие большие цели.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден намекнул на новости о вероятной передаче Украине ракетных комплексов Patriot. Но больше деталей он не поведал.

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