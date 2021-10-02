"Внимательно следят": в Госдепе США прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии

"Внимательно следят": в Госдепе США прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии

В ведомстве призвали власти Грузии обеспечить справедливое отношение к Саакашвили.

В Госдепе США проинформированы о сообщениях о задержании экс-президента Грузии Саакашвили по прибытии в эту страну, и внимательно следят за ситуацией.

Об этом представитель Госдепа заявил "Голосу Америки".

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"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, согласно законам Грузии и международных обязательств Грузии по правам человека", — отметил представитель Госдепа.

Напомним, что в Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания.

Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. Приезд бывшего главы государства накануне местных выборов действующая власть Грузии считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.

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