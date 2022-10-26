Внимательно следят за развитием ситуации: в Пентагоне не видят признаков, что РФ готовится использовать "грязную бомбу"

В Минобороны США не видят доказательств возможности применения Россией "грязной бомбы"

В Пентагоне не владеют информацией, указывающей на готовность российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие или «грязную бомбу» в Украине.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Пока мы не видели никаких признаков того, что Россия приняла решение или намерена применить ядерное оружие или «грязную бомбу», — сказал представитель минобороны.

Но Соединенные Штаты Америки продолжат пристально смотреть за развитием ситуации в регионе.

«Последствия для России будут иметь место независимо от того, применит ли оно ядерное оружие или грязную бомбу», — подчеркнул он.

Спикер Пентагона снова подчеркнул: обвинения Украины в якобы создании «грязной бомбы» фальшивы. Внимание американского оборонного ведомства продолжит сосредотачиваться на поддержке Украины, несмотря на фейковые обвинения России.

Напомним, что на днях в инфопространстве Россия запустила фейк о том, что Украина планирует использовать на собственной территории так называемую "грязную бомбу".

Заметим, что оружие состоит из смеси взрывчатки (динамит) и радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРП – ред).

Эксперты убеждены, что "грязная бомба" – это исключительно террористическое оружие, оно не имеет смысла при использовании в военном деле.

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