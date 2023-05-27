Вносил коррективы, как действовать в Украине: Малыш рассказал детали сотрудничества Медведчука с ФСБ

Виктор Медведчук работал бок о бок с пятой службой ФСБ РФ.

Об этом в комментарии журналисту Дмитрию Комарову рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Это служба, которая работает по Украине и все время занималась этим. У них был план, назывался "Луч", в материалах дела это есть, где Медведчук своей рукой вносил коррективы — как нужно работать и действовать в Украине. Речь об их глубоком проникновении, дальнейшем создании оккупационных режимов на территории Украины и так далее. Работая по кейсу Медведчука, были обнаружены многие другие враждебные источники.

«Мы не можем не упомянуть в этом случае и резидента „Профессора“. Это персонаж, работавший в Одессе, там же и проживал. Он был резидентом, у него на связи стояли другие агенты, которые находились в других областях Украины, собирали информацию, передавали ее "Профессору", а тот передавал ее врагу», – рассказал Малыш.

Дело Медведчука: детали

Напомним, что Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении обычаев войны. В сентябре прошлого года его обменяли на 200 украинских пленников. На территории РФ Медведчук иногда делает разные пророссийские заявления, комментируя войну в Украине. В частности, он предлагал завершить войну в Украине по так называемому "корейскому плану": когда часть государства отдадут россиянам.

Недавно "кум Путина" Медведчук потребовал трибунала над Зеленским.

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