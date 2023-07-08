Вновь мерещится: губернатор Белгородской области РФ обвинил ВСУ в обстреле Шебекино

Российские власти убеждают, что "ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино".
«Нападение» якобы произошло тогда, когда на большей части Украины звучала воздушная тревога и была угроза обстрела из баллистики и было замечено движение вражеских беспилотников.
Представитель российских властей убеждает, что «по предварительным данным, пострадавших нет».
Об этом он сообщил в соцсетях.
Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, а также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте начинают ликвидацию последствий», — говорится в сообщении.
Местные жители сообщали, что в Шебекино ночью горели пожары в нескольких местах.
Напомним, российские добровольцы в Белгородской области обратились к руководству РФ с жестким требованием.
Читайте также:
- Пригожин заявил, что Россия может ударить ядерным оружием по собственному Белгороду
- Армия РФ планирует уничтожить артиллерией Шебекино – перехват
- В РФ признали, что не контролируют Новую Таволжанку в Белгородской области: какая ситуация в селе