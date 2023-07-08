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Вновь мерещится: губернатор Белгородской области РФ обвинил ВСУ в обстреле Шебекино

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
160
Время на прочтение
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Вновь мерещится: губернатор Белгородской области РФ обвинил ВСУ в обстреле Шебекино

В России и дальше происходит "хлопок" / Фото: ТСН.ua

Российские власти убеждают, что "ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино".

«Нападение» якобы произошло тогда, когда на большей части Украины звучала воздушная тревога и была угроза обстрела из баллистики и было замечено движение вражеских беспилотников.

Представитель российских властей убеждает, что «по предварительным данным, пострадавших нет».

Об этом он сообщил в соцсетях.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, а также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте начинают ликвидацию последствий», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщали, что в Шебекино ночью горели пожары в нескольких местах.

Напомним, российские добровольцы в Белгородской области обратились к руководству РФ с жестким требованием.

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Дата публикации
Просмотры
160
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