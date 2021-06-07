"Внушает надежду": Кравчук рассказал, каким образом можно заставить Россию прекратить войну на Донбассе

Кравчук отметил, что для реинтеграции Донбасса нужно, чтобы РФ вывела оттуда свои войска.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что прекратить агрессию России на Донбассе возможно "только ее методами".

Об этом Леонид Кравчук рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

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Первый президент Украины подчеркнул, что прежде чем говорить о восстановлении региона, надо, чтобы Россия оттуда забрала своих военных и технику, а Украина восстановила контроль над участком границы.

"Это можно решить одним способом — применив формы и методы, которые использует в переносном смысле этого слова сама Россия. РФ за всю свою историю воюет почти 150 лет, так там сформировалась стратегия, элита войны и другого сценария она просто не знает", — заявил Кравчук.

По его словам, у России даже есть понятие "принуждение к миру". Кравчук объяснил, что они не говорят о достижении мира через дискуссии, а только путем применения силы. Сейчас, по его словам, Россия о переговорах забылась, но и раньше она их почти не знала.

Однако, по мнению Кравчука, чтобы заставить РФ прекратить агрессию следует давить на страну-агрессора. Речь идет и расширением санкций и отсоединения страны-агрессора от международной расчетной системы SWIF.

"Давлением, кроме военного, — вот таким образом можно Россию заставить остановиться... Есть у мирового сообщества шаги, которые могут остановить Россию. То, что заявляет сегодня президент США Джо Байден и его окружение, вселяет надежду, что это может произойти", — подчеркнул глава украинской делегации.

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что спасти экономику разрушенных войной территорий Донбасса можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Поэтому сейчас правительство аккумулирует международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры.

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