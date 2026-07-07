"Внутренние игры" вокруг Patriot в Польше: Туск резко отреагировал на громкий скандал

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск официально заверил, что стратегическая политика страны в отношении российско-украинской войны остается абсолютно стабильной, несмотря на внутренние партийные игры. Соответствующее заявление главы правительства раздалось на фоне громкого политического скандала из-за передачи Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщила канцелярия польского премьера.

Стабильный курс, несмотря на эмоции

По словам главы правительства, официальная позиция Варшавы по вооруженному конфликту вообще не будет зависеть от текущих политических эмоций. Дональд Туск подчеркнул, что никакие внутренние игры между разными партиями не способны изменить стабильный курс государства. Этот комментарий стал реакцией на публичное выяснение отношений между представителями разных ветвей власти в стране.

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«Польская политика в отношении российско-украинской войны стабильна и не будет зависеть от политических эмоций или игр между политическими партиями в Польше», — говорится в заявлении Дональда Туска.

Ситуация резко обострилась из-за публичных споров по поставкам зенитных ракет для Вооруженных сил Украины. В частности, окружение президента Польши Кароля Навроцкого накануне заявило, что Кабинет министров якобы вообще не согласовывал с ними передачу этого новейшего вооружения. Такие сообщения со стороны президентской канцелярии спровоцировали мгновенную и жесточайшую реакцию руководства оборонного ведомства.

Обвинение во лжи

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш решительно опроверг все упреки президентской команды, открыто обвинив их в откровенной лжи . Чиновник подчеркнул, что вопрос поставки систем Patriot неоднократно обсуждался на заседаниях Комитета по безопасности Совета министров в течение февраля и марта 2026 года. Более того, на этих стратегических встречах присутствовал непосредственно официальный представитель Бюро национальной безопасности.

Глава министерства добавил, что всю необходимую информацию о военном оборудовании лично передавали главе канцелярии президента Збигневу Богуцкому. Параллельно эту же чувствительную тему обсуждал с лидером государства генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Завершая свое эмоциональное сообщение, руководитель оборонного ведомства публично поинтересовался, в чьих именно интересах президентское окружение манипулирует фактами.

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