Во двор дома заместителя главы ОП бросили "коктейль Молотова": злоумышленник нашел "заказ" на сайте о работе

Во двор дома заместителя главы ОП бросили "коктейль Молотова": злоумышленник нашел "заказ" на сайте о работе

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали мужчину.

В ночь на 22 октября в Дарницком районе Киева злоумышленник бросил "коктейль Молотова" в дом заместителя руководителя Офиса президента. В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают личность и мотивы заказчика преступления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По имеющейся информации, инцидент произошел в 4:00 утра. Злоумышленник бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что имени политика не называют. По данным источников ТСН, говорится об Игоре Жовкве, который в Офисе занимается евроинтеграцией.

Так, правоохранителями установлено, что злоумышленник — 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram", — рассказали в СБУ.

Злоумышленнику обещали заплатили $ 4 тыс. после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

Сейчас правоохранители работают над установлением заказчика преступления. Правовая квалификация события — ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

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