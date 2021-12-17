Во фракции "Голос" назначили нового главу

Соответствующее решение было принято 17 декабря.

На должность нового главы фракции "Голос" назначен Александр Устинов.

Об этом сообщил вицеспикер парламента Александр Корниенко во время заседания Совета.

"В соответствии со ст. 60 закона "О регламенте Верховной рады" объявляю об избрании народного депутата Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде", — заявил Корниенко.

Вицеспикер парламента также отметил, что заместителем главы фракции избран Клименко Юлия Леонидовна.

Напомним, согласно социологическому опросу "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился 10-12 декабря группой "Рейтинг", наивысшую поддержку в Киеве среди всех политических сил имеет партия "УДАР Виталия Кличко".

Читайте также: