Во фракции "Слуги народа" в Верховной Раде одним депутатом может стать меньше

Во фракции "Слуги народа" в Верховной Раде одним депутатом может стать меньше

На следующей неделе будет обсуждаться вопрос об исключении из членов партии одессита Артема Дмитрука.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о возможном исключении из партии народного депутата Артема Дмитрука из-за его присутствия в Одессе на митинге антивакцинаторов и "неправильного поведения".

Такое заявление он сделал в кулуарах парламента, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его словам, избранный в июле 2019 года в округе №133 (Одесская область) представитель партии "Слуга народа" Артем Дмитрук "виляет от фракции".

"Знаете, есть люди, которые идут против и просто говорят, что уже не из фракции, а есть люди, которые виляют. Вот он сейчас виляет: когда-то да, а когда-то нет, мне сложно определиться", — объяснил Давид Арахамия претензии к однопартийцу .

Глава фракции считает, что Дмитрук в своей медийной компании в Одессе использует риторику, противоречащую позиции "Слуги народа". "Одевать зеленую футболку, а потом делать все наоборот, мне кажется, это неправильное поведение", — подчеркнул Арахамия.

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Артем Дмитрук, помимо участия в митинге антивакцинаторов, отметился также негативным отношением к присвоению музея в Одессе имени покойного художника Александра Ройтбурда, хотя с такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее фракция "Слуги народа" на своем заседании решила исключить нардепку Людмилу Буймистер из своего состава. Она отметилась в Раде тем, что не поддерживала много принципиальных для "слуг" законопроектов.

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