Во фракции Порошенко одобрили подозрение Шабунину: «Из-за таких активистов бизнес стал синонимом кражи»

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Об этом он написал в своем сообщении в соцсетях.

«Из-за таких «антикоррупционеров» у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы по ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом кражи, а работать на государство и выигрывать тендеры – это вообще сразу криминал», – написал Гончаренко.

Нардеп поделился воспоминаниями о том, как парламент подвергался влиянию таких активистов как Шабунин, переоценивая их роль.

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«В этом есть моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую дураку, которую они предлагали», – признался он.

Экс-нардеп и соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол также поддержала подозрение, обвинив Шабунина в ослаблении обороноспособности страны из-за блокирования средств для армии.

«Шабунин совершил против Украины большое ЗЛО. Он один из тех, кто привел на мою землю великую войну. Вспомните, как он организовал большой помет полезных идиотов, и 2 года подряд блокировал конфискацию арестованных активов Януковича, которые были расписаны на нужды оборонки в 16 году, когда ни одна страна не помогла нам с вооружением и средствами», – написала Черновол.

Черновол выразила возмущение поддержки Шабунина со стороны знакомых и усомнилась в его честности, в частности, военной службе.

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«Я чувствую брезгливость к людям, которые пишут посты в поддержку Шабунина... Он ВРАГ... Как он лгал о службе, так он лгал во всем... Даже Медведчук не смог так удачно сработать против обороны моей страны...

И самый страшный это ответ на вопрос почему он так сделал. Я не знаю причины. Особенно страшно подумать, если это ЗЛО он совершил из-за тщеславия. Мол, если это не я "конфискую", то никто. То есть представьте себе нарциссизм отдельного человека стоил обороноспособности государства...», – добавила она.

Как сообщалось, известные юристы, военные и общественные деятели поддержали вручение Виталию Шабунину подозрения в мошенничестве и хищении имущества.