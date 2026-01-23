Во фракции "Слуга народа" появится новый депутат: что о нем известно

Сергей Карабута / © facebook.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он должен был заменить в парламенте Александра Кабанова, о смерти которого стало известно ранее.

Об этом сообщила прессслужба ЦИК в Facebook.

Почему произошла ротация

Решение Комиссии было принято после получения официального документа от Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от «Слуги народа» Александра Кабанова, ушедшего из жизни 14 января. Кабанов был избран в парламент в 2019 году по списку партии под №132.

Кто такой Сергей Карабута

Сергей Карабута был следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической партии «Слуга народа» (№156).

Сергей Карабута родился 3 января 1983 в Киеве. В 2006 г. окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности «менеджмент» и Межрегиональную академию управления персоналом. В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО «Тропикана тевел». Кроме этого, был руководителем Киевского филиала ООО «Компания путешествия».

В 2019 году Карабута неудачно баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от партии «Слуга народа» (№156 в списке) как беспартийный.

Когда Карабута получит мандат

По процедуре, для обретения полномочий новоизбранный депутат имеет:

В течение 20 дней представить ЦИК пакет документов, определенный законодательством. В течение 5 дней после получения документов Комиссия должна принять решение о его официальной регистрации. После регистрации и принесения присяги в сессионном зале Верховной Рады Сергей Карабута официально станет народным депутатом.

Сергей Карабута

Ранее мы писали о том, что в результате тяжелой болезни ушел из жизни народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Кабанов. Он умер в возрасте 52 лет.