Во Франции более 200 тысяч человек протестовали против "санитарных паспортов"

Во Франции более 200 тысяч человек протестовали против "санитарных паспортов"

В целом во Франции состоялись 217 акций протеста.

Во Франции на протестах против "санитарных паспортов" приняли участие 214,8 тыс. человек по всей стране. На улицы Парижа в этот раз вышли 13,9 тыс. манифестантов.

Об этом сообщает "Интерфакс"

В целом во Франции состоялись 217 акций протеста. По предварительным данным, произведено 11 задержаний. Один правоохранитель получил легкое ранение.

В Париже в стражей порядка полетели бутылки. Те ответили распылением слезоточивого газа.

Слезоточивый газ полиция применила в Дижоне, где манифестанты попытались проникнуть в запрещенную префектом для протестных акций центральную часть города.

Во Франции 9 августа были введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо вакцинированы, либо переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять в транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, торговых центров, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха. Пока "санитарные паспорта" обязательны для жителей Франции старше 18 лет, но с 30 августа правительство планирует распространить это требование на подростков от 12 до 17 лет.

Закон вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны.

17 июля во Франции также состоялись протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". Тогда на улицы вышли более 100 тысяч человек.

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