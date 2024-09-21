Во Франции начались десятки протестов против Макрона и нового премьера

Во Франции продолжаются массовые демонстрации против политического решения президента Эммануэля Макрона по поводу нового премьера.

Во Франции 21 сентября прошли массовые демонстрации против политического решения президента Эммануэля Макрона, назначившего Мишеля Барнье премьер-министром, игнорируя результаты выборов в Национальную ассамблею.

Об этом пишет Franceinfo.

Акции протеста организовали профсоюзы, студенческие и экологические организации, а также левые политические силы, прежде всего "Непокоренная Франция".

Они обвиняют Макрона в том, что он отказался назначать премьер-министром представителя объединенной левой коалиции, получившей наибольшее количество депутатов в Национальной ассамблее после досрочных выборов в начале июля.

Митинги уже проходят в Бордо, Марселе и Париже. В последнем организаторы заявляли об участии от 20 до 40 тысяч человек, но официального подсчета участников пока нет.

Протесты во Франции / Фото: Associated Press

Протесты во Франции / Фото: Associated Press

Напомним, Макрон назначил старейшего премьер-министра в истории современной Франции. 73-летний политик-консерватор Мишель Барнье представляет правоцентристскую партию Les Républicains.

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