Во Франции объяснили предложение Макрона "направить войска в Украину"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне разъяснил слова президента Макрона о том, что Париж может отправить войска в Украину.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне объяснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину, которую предложил ранее Эммануэль Макрон, не будут участвовать в боевых действиях.

Об этом пишет Reuters.

Французский министр в ходе общения в парламенте объяснил, что Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины".

"Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории. Некоторые из этих действий могут нуждаться в присутствии на украинской территории, не переходя при этом предел боевых действий", – сказал Сежурне.

Он добавил, что "ничего нельзя исключать", ведь это "было и остается сегодня позицией президента Республики".

Напомним, на Западе внезапно заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину. Этот вопрос время от времени возникает в информационном пространстве. Но 26 февраля во время встречи в Париже после завершения конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину — вполне реальный сценарий.

“Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", – отметил он.

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