Во Франции объявили в стране чрезвычайную ситуацию: что произошло

После нападения в Москве 24 марта 2024 года вечером в Елисейском дворце президент Французской Республики Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь в социальной сети X.

"Учитывая, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку, и угрозы, стоящие над нашей страной, мы решили повысить позицию до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом". Впоследствии фотографию четырех мужчин, лица которых спрятаны за масками, опубликовало агентство Amaq, аффилированное в Исламское государство.

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