Во Франции оценили возможность возвращения к Холодной войне с Россией

Во Франции оценили возможность возвращения к Холодной войне с Россией

Глава Минобороны Франции поделилась планами, что будет делать Запад, если РФ нападет на Украину.

Глава французского оборонного ведомства Флоранс Парли рассказала, что будут делать страны Запада, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом она заявила в интервью газете Le Journal du Dimanche.

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По словам Парли, страны Запада, в частности Франция, стремятся к возобновлению диалога с Россией и не хотят возвращаться к Холодной войне.

"Франция вместе с европейскими и американскими партнерами делают все возможное, чтобы сдержать РФ от шага, который мог бы вызвать драматическую цепочку событий. Но мы не хотим возвращения к Холодной войне ", — заявила министр.

Парли отметила, что Запад предупредил Кремль о последствиях дальнейшей эскалации по Украине. В частности, речь идет об ужесточении санкций и "политической изоляции" России.

Министерша призвала "все стороны конфликта сохранять хладнокровие" (имелось в виду РФ и Украину — Ред.).

Напомним, что Великобритания не будет отправлять войска в Украину для защиты от нападения России.

Ранее Столтенберг пообещал, что НАТО не пойдет на компромисс по безопасности Украины.

Также стало известно, что в последние дни Россия продолжала наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи на прошлой неделе.

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