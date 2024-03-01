Во Франции окончательно ответили, планируют ли отправлять свои войска в Украину

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил заявление лидера Франции Эмманюэля Макрона и ответил, собирается ли Франция отправлять в Украину боевые войска.

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона являлись частью "стратегической двусмысленности", но позволили Парижу быть "на правильной стороне истории".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, пишет France TV.

Он оправдал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, однако уточнил, что у Парижа нет планов отправлять "никаких боевых войск" в Украину.

"Французы не будут умирать за Украину", – сказал он.

Сежурне напомнил о "четких рамках", установленных Францией, а именно: "победить Россию, не ведя войны с Россией", "не дать России победить, не ведя войны" с Москвой.

"Рамки, установленные президентом Республики, которые ничего не исключают, посылают очень четкий сигнал России, что мы не откажемся от борьбы вместе с украинцами", - добавил он.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

26 февраля во время встречи в Париже по завершении конференции по поддержке Украины президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину – вполне реальный сценарий.

Впоследствии министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне разъяснил слова президента Макрона и объяснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях, а могут быть привлечены к разминированию, киберзащите, производству оружия на месте и т.д.

Позже, 29 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил, что каждое его слово о войне в Украине является "взвешенным и продуманным".

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