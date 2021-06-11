Во Франции осудили мужчину, ударившего Макрона: он не раскаялся

Суд запретил ему иметь оружие на протяжении пяти лет.
Суд приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы.
Об этом информирует телеканал BFMTV.
Он отправится отбывать наказание сразу же.
Также в течение двух лет он обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Также суд запретил Тарелю иметь оружие на протяжении пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода. Кроме того, на три года напавший на президента Франции лишен гражданских прав.
На суде он признал, что дал Макрону пощечину, но не раскаялся в своих действиях.
Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У сторон есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.
Инцидент произошел во время визита лидера Франции в школу гостеприимства Дром. На одном из видео видно, как Макрон здоровается с людьми, пожимая руки, а затем получает пощечину от одного из мужчин.
Сам президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с ударом по лицу. "Этот инцидент я считаю единичным фактом. Это не должно отвлекать внимание от других важных проблем, касающихся большинства", — заявил глава Франции.