Во Франции осудили мужчину, ударившего Макрона: он не раскаялся

Суд запретил ему иметь оружие на протяжении пяти лет.

Суд приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы.

Об этом информирует телеканал BFMTV.

Он отправится отбывать наказание сразу же.

Также в течение двух лет он обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Также суд запретил Тарелю иметь оружие на протяжении пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода. Кроме того, на три года напавший на президента Франции лишен гражданских прав.

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На суде он признал, что дал Макрону пощечину, но не раскаялся в своих действиях.

Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У сторон есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.

Инцидент произошел во время визита лидера Франции в школу гостеприимства Дром. На одном из видео видно, как Макрон здоровается с людьми, пожимая руки, а затем получает пощечину от одного из мужчин.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с ударом по лицу. "Этот инцидент я считаю единичным фактом. Это не должно отвлекать внимание от других важных проблем, касающихся большинства", — заявил глава Франции.

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